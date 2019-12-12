Ailesine kavuşan Cafer Ceylan, PKK'dan hangi yöntemle kaçtığını açıkladı
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan'ın önceki gün güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer, ifadesinde terör örgütü YPG/PKK'nın elinden örgütün sözde sorumlusuna "araca yakıt alacağız" diyerek kurtulduğunu söyledi.HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne Hatice Ceylan, oğlu Cafer'e kavuşmuş, bu durum diğer annelere de umut olmuştu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan ve önceki gün güvenlik güçlerine teslim olan Cafer Ceylan'ın emniyette ifadesi alındı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'den kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olan Ceylan, ifadesinde bir arkadaşıyla örgütten kaçma sürecine ilişkin bilgi verdi.
Ceylan, ifadesinde kaçırıldığında ilk olarak terör örgütünün işgali altındaki Kobani'ye götürüldüğünü anlattı.
Bir müddet Kobani'de kaldıktan sonra Münbiç'e gönderildiğini belirten Ceylan, terör örgütü üyelerinin kendilerine aylarca ideolojik eğitimler verdiğini söyledi.
"ÖRGÜT BİZE SÜREKLİ BASKI YAPMAKTAYDI"
Yaklaşık bir yıl önce Tel Abyad'a ve ardından "Suluk" diye tabir edilen bölgeye gönderildiklerini anlatan Ceylan, "Bu bölgeye görevlendirilmek istemiyordum ancak beni zorla buraya görevlendirdiler. Ben zaten Tel Abyad'a gelmeden önce örgütün bize yapmış olduğu baskılardan çok sıkılmıştım, örgüt bize sürekli baskı yapmaktaydı. Burada bulunduğum sürede sorun çıkarmaya başladım, bu sebeple beni 20-25 günlük sürelerle farklı kamplara gönderdiler." diye konuştu.
Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Kobani'ye gönderildiğini dile getiren Ceylan, "Örgüt, harekatın başlaması ile hendek ve tünel kazmak dahil birçok tedbir almaya başladı. Burada bir şahıs ile örgütten kaçmayı düşündük ancak o gün için bir yol bulamadığımızdan gerçekleştiremedik. Yaklaşık 20 gün sonra bu şahsı başka bir bölgeye görevlendirdiler. Daha sonra, beraber teslim olduğum şahıs ile Kobani'de tanıştık. Kendisi bana örgütten kaçmak istediğini söyledi, bunun üzerine kaçma planı yaptık." ifadelerini kullandı.
"ARACA YAKIT ALACAĞIMIZI SÖYLEDİK"
Örgütten kaçış planını anlatan Ceylan, terör örgütünün lojistik işlerinde çalıştırıldığını, örgüt üyeleri tarafından kendisine araç tahsis edildiğini söyledi.
Aracın anahtarının sürekli kendisinde olduğunu belirten Ceylan, ifadesinde şunları belirtti:
"Biz kaçmaya karar verdiğimizde kendimize ait telefon olmadığından bir köylüden telefonunu kullanmak için aldık ve 155'i aradık. Telefonda ben konuştum. 155 ile konuştuğumuzda Kobani bölgesinde olduğumuzu, teslim olmak istediğimizi söyledim. Telefondaki şahıs bana ne zaman ve nereye gelebileceğimizi sordu. Biz de 'Fırsat bulduğumuzda sizi arayalım.' dedik. Bu konuşmada karşı şahıs bana bir telefon numarası verdi ve bu numarayı aramamızı söyledi. Kaçmaya karar verdiğimiz 9 Aralık 2019 tarihinde akşam saatlerinde beraber teslim olduğum şahısla yukarıda bahsetmiş olduğum araçla Kobani'den ayrıldık.
Kobani'den ayrılırken komutanımıza (örgütün sözde sorumlusu) araca yakıt alacağımızı söyledik. Yolda bize verilen telefon numarasını aradık, karşı şahıs bize sınıra geleceğini ve bizi teslim alacağını söyledi. Biz de bunun üzerine araçla Türkiye sınırlarına doğru geldik. Aracı sınıra yakın bir köyde bıraktıktan sonra sınıra doğru yürüyerek geldik. Sınıra gelirken karşı şahısla telefon irtibatımız hiç kesilmedi. Bizi sınır kapısında karşıladı. Sınır kapısını açarak bizi içeriye aldılar, sınırda telefonda konuştuğumuz kişi bizi görevlilere teslim etti."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- NATO'dan 70. yıla özel klip
- Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
- "İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek"
- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
- "Tüm baskılara rağmen boyun eğmeyeceğiz"
- Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
- AYM'den flaş karar! Hak ihlali olarak değerlendirildi
- Türkiye-Rusya kara devriyesi tamamlandı
- YPG-PKK'lı teröristler tek tek tutuklandı!
- 100 bin konut müjdesi! Erdoğan şartları açıkladı
- Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız
- NATO'dan 70. yıla özel klip
- Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
- Türkiye, Libya ile yapılan 'Akdeniz anlaşması'nın tescili tescili için BM'ye bildirimde bulundu
- Halkın yararına olan projeleri iptal eden CHP'li İmamoğlu'ndan yandaş sanatçıların cebini doldurma bütçesi
- Çorum'da kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi! Başkan Erdoğan, Çorum Valisi'nden bilgi aldı
- Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon! 3 kişi yakalandı
- Türkiye'nin Libya anlaşması, Doğu Akdeniz'deki tüm planları bozdu, haritaları değiştirdi
- Bloomberg’den çarpıcı anket: Türk ekonomisi büyüyecek! Büyümede en pozitif görünüm Türkiye’de
- Siirt’in Pervari'de JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon! A Haber operasyon hazırlılarını canlı yayınladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Burada yapılacak tetkiklerde...
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?