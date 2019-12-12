İranlı ajan Mesut Mevlevi'nin ölüm emri Zindaşti’den
Cinayete kurban giden eski İran ajanı Mesut Mevlevi’nin, Kudbettin Kaya adlı avukatı öldürten gizli servis bağlantılı uyuşturucu baronu İranlı Zindaşti’nin talimatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.
SABAH, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürüttüğü ajan cinayeti soruşturmasında ulaşılan çok kritik bir yeni bilgiyi açıklıyor. Geçtiğimiz 14 Kasım'da Şişli'de yürürken cinayete kurban giden rejim muhalifi eski İran ajanı Mesut Mevlevi'nin, Kudbettin Kaya adlı avukatı öldürten gizli servis bağlantılı uyuşturucu baronu İranlı Naci Şerif Zindaşti'nin talimatıyla katledildiği belirlendi.
DNA ÖRNEKLERİ UYUŞTU
Emniyet birimleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen iki cinayeti işleyen tetikçinin olay sonrası bıraktığı kritik bir delilden yola çıktı. İncelemesi yapılan ve gizlilik gerekçesiyle açıklanmayan delil doğrultusunda araştırma genişletildi. Cinayet masası dedektifleri tetikçinin bıraktığı izleri 2017'de öldürülen avukat Kudbettin Kaya cinayetindeki izlerle karşılaştırdı. Polisin tespitlerine göre tetikçi Abdulvahap Koçak'ın her iki cinayet esnasında yüzü tanınmayacak şekilde kapalıydı. Polis, tetikçinin Kudbettin Kaya cinayeti sonrası kaçarken sokağa attığı bazı materyaller üzerinde bıraktığı DNA izini tespit etti. Bu izleri İranlı Ajan Mesut Mevlevi cinayeti sonrası yakalanan Abdulvahap Koçak'ın DNA örnekleriyle karşılaştırdı. Ve birbiriyle alakasız görünen iki cinayetin aynı tetikçi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Mayıstan bu yana Türkiye'de bulunan yapay zekâ uzmanı Mevlevi 11 Ağustos'ta Twitter'da İran Devrim Muhafızları'nı kast ederek "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Dua edin ben bu işi yapmadan onlar beni öldürmesin" diye yazmıştı.
İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLİYOR
Bu gelişme üzerine Kudbettin Kaya'nın faili meçhul cinayet dosyasının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Çağlayan'a gönderilmesi ve İranlı ajan Mevlevi cinayeti dosyasıyla birleştirilmesi kararı alındı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün edindiği bilgilere göre polisin ulaştığı ve şimdilik açıklanmayan deliller, Mevlevi'nin tetikçisi ile Kaya'yı öldüren kişinin aynı olduğunu gösteriyor. İki ayrı infazı aynı tetikçinin gerçekleştirdiğini ortaya çıkaran ekipler, bu önemli gelişme üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Mevlevi cinayeti sonrası polis tarafından yakalanan tetikçi Abdulvahap Koçak emniyette susma hakkını kullandı. Ancak soruşturma makamları, vaktiyle terör örgütü FETÖ ile de işbirliği yapan ve Türkiye'de tutuklanan, sonra da tahliye olunca yurtdışına kaçan Zindaşti ile ilgili tüm bağlantıları araştırıyor. Avukat Kudbettin Kaya, 2017'de Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İranlı ajan Mesut Mevlevi ise Şişli'de geçtiğimiz ay yolda yürürken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından kafasına ateş edilerek öldürülmüştü.
FETÖ'NÜN GİZLİ TANIĞI
Kamuoyu tarafından uyuşturucu baronu olarak bilinen ve Ergenekon davasında FETÖ'nün gizli tanık yaptığı Zindaşti, kızı ve yeğeninin öldürülmesinden sonra İstanbul, İran, Panama, Kanada ve Dubai'deki bir dizi intikam cinayetinin azmettiricisi olarak suçlanıyor. İran devleti tarafından da aranan Zindaşti hakkında yakalama kararı var. Zindaşti'nin telefon kayıt ve yazışmalarından tespit edilen çok sayıda cinayet bulunuyor. 2017'de Maslak'ta aracında ortağıyla birlikte öldürülen GEM TV'nin sahibi İran asıllı İngiliz vatandaşı Saeed Karimian'ın da Zindaşti tarafından öldürtüldüğü tespit edildi. Karimian'ın İran rejim muhalifi olduğu biliniyordu. Zindaşti'nin Türkiye'deki son eylemi ise İstanbul Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi. Mevlevi'nin rejim muhalifi olduğu ve bu sebeple infaz edildiği belirtildi. Zindaşti'nin İran istihbarat örgütüyle karşılıklı menfaat alışverişi doğrultusunda saldırıyı yaptırmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Sabah
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