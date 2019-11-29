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Emniyet ve MİT'ten Mesut Mevlevi soruşturması için özel ekip

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
EMNİYET VE MİT ÖZEL EKİP KURDU!

ile () 'da Şişli'de, İranlı 'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan özel bir ekip oluşturuldu.

Şişli'de İranlı 'nin öldürülmesine ilişkin aralarında cinayetin faili Abdulvahap K'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için de özel bir kuruldu.

Emniyet Müdürlüğü ile () , 'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. Mersin'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.

NE OLMUŞTU?
Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.

MİT ve emniyetten ortak operasyon! Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON! MESUT MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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