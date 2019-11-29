Emniyet ve MİT'ten Mesut Mevlevi soruşturması için özel ekip
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan özel bir ekip oluşturuldu.
Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında cinayetin faili Abdulvahap K'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için de özel bir kuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. Mersin'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.
NE OLMUŞTU?
Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar!
- AK Parti ortaya çıkarmıştı! "Mansur Yavaş bu ayıbı temizlemeli"
- Berat Albayrak'tan Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanlara çok net cevap!
- Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
- Başkan Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçını canlı izledi
- Süresiz nafaka kalkacak mı? Nafaka yasasında üst sınır...
- Kuzey Makedonya'da Başkan Erdoğan sevgisi
- 16 ülkenin büyükelçisi değişti
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışı yasaklandı
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?
- Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?
- Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?
- Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor
- T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı! T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin özellikleri neler?