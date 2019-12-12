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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Burada yapılacak tetkiklerde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI: BURADA YAPILACAK TETKİKLERDE...

Sağlık turizmi kapsamında 'den hizmet alacak hastaların tedavi sonrası takipleri 20 ülkede açılacak tanı merkezleri aracılığıyla sağlanacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı , "Burada yapılacak tetkiklerde hem ülkemizde yapılacak tedavilerin şeklini belirleyeceğiz hem de tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz" dedi.

Sağlık turizmi kapsamında 'den hizmet alacak hastaların tedavi sonrası takipleri 20 ülkede açılacak tanı merkezleri aracılığıyla sağlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı , "Burada yapılacak tetkiklerde hem ülkemizde yapılacak tedavilerin şeklini belirleyeceğiz hem de tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"10 MİLYAR DOLAR GİBİ BİR GELİR HEDEFLEDİK"

Bakan Koca, "Bu yılın 10 ayında sağlık turizmi kapsamında 650 bin hasta tedavi için Türkiye'ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz. 2023 yılı için 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gibi bir gelir hedefledik. Bunu çok erken dönemde yakalayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"SAĞLIK MÜŞAVİRLİĞİ ATAMALARIMIZ OLACAK"

Öte yandan Fahrettin Koca, "2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de 20 ülke belirledik. Bu ülkelerden birisi de Özbekistan olacak. Önümüzdeki haftalar içinde bu anlamda Özbekistan'a sağlık müşaviri ataması olacak. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri olacak" şeklinde konuştu.

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