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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANDI

Son dakika haberine göre , başkanlığında Cumhurbaşkanlığı toplandı.

, Başkan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı toplandı.

VATANDAŞLARA MÜJDE VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve burada vatandaşlara "'Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' diyerek müjdeli haberi verdi.

YOĞUN MESAİ PROGRAMI

Başkan Erdoğan buradaki açıklamalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Erdoğan bu toplantının ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan bu toplantıların ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

Başkan Erdoğan'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 100 BİN SOSYAL KONUT TANITIM TOPLANTISI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız BAŞKAN ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA İHALESİNİ YAPARAK KANAL İSTANBUL’A DA BAŞLAYACAĞIZ

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