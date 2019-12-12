Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

VATANDAŞLARA MÜJDE VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve burada vatandaşlara "'Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' diyerek müjdeli haberi verdi.

YOĞUN MESAİ PROGRAMI

Başkan Erdoğan buradaki açıklamalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Erdoğan bu toplantının ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan bu toplantıların ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.