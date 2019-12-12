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Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

"100 bin "nda konuşan Başkan , "Çıkmış belediye başkanları diyor ki, buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal ’a da başlayacağız." dedi.

Başkan , Beştepe'de 100 bin 'nda konuştu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin yüz akı projelerinden olan 'u hedef alanlara sert çıktı ve "İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal 'a da başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız BAŞKAN ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA İHALESİNİ YAPARAK KANAL İSTANBUL’A DA BAŞLAYACAĞIZ

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

KANAL İSTANBUL'A EN YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ

"Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.

"FELAKETTEN KORUMA PROJESİDİR"

Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara bindiren gemiler… Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.

"HER YOLU DENİYORLAR"

Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de 'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. CHP'nin kendi çapsızlığının bedelini milletimizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz."

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