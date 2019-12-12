Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız
"100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul’a da başlayacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin yüz akı projelerinden olan Kanal İstanbul'u hedef alanlara sert çıktı ve "İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
KANAL İSTANBUL'A EN YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ
"Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.
"FELAKETTEN KORUMA PROJESİDİR"
Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara bindiren gemiler… Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.
"HER YOLU DENİYORLAR"
Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. CHP'nin kendi çapsızlığının bedelini milletimizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz."
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