Türkiye Rusya kara devriyesi tamamlandı

Son dakika haberi...Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Resulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı" denildi.