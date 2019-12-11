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Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanı Fransız Le Point dergisine ödül

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANI DERGİYE ÖDÜL!

Başkan 'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu 'in skandala imza attığı Ekim sayısına Dış Haberler Derneği'nin '2019 Büyük Ödülü' verildi. Hemen hemen her sayısında Başkan Erdoğan’ı hedef alan dergi, Ekim sayısında Erdoğan'ın asker selamı verdiği bir resmin üzerinde skandal ifadeler yazmıştı.

Uluslararası Basın Derneği (Association de la Presse Etrangere en France), ödülü dergisinin Ekim ayı sayısına verme nedenini açıklarken de skandal ifadelere imza attı. Dernek, "Basın özgürlüğü tehditleri karşısında 'nin 'deki işgali ve Kürtlerin kaderi ile ilgili cesur ve titiz sayısı için" verildiğini açıkladı.

Ödülün üzerinde Başkan Erdoğan'ın haklarında suç duyurusunda bulunduğu derginin yayın direktörü ve yazarı 'in isimleri yer aldı.

Ödüle layık görülen kapakta Başkan Erdoğan'ın asker selamı verdiği bir resmin üzerinde skandal ifadeleri yer alıyordu. Derginin içinde ayrıca Erdoğan ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekâtı' hakkında bir makale yer alıyordu.

Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FRANSIZ LE POİNT DERGİSİNE SUÇ DUYURUSU |VİDEO

LE POİNT DERGİSİNE SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan'ın avukatı , müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtilmişti.

Şüphelilerin, 5237 sayılı 'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, " hakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edilmişti.

Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt FRANSIZ LE POİNT’TEN BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH KAPAK! CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN SERT YANIT

"ERDOĞAN'IN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDİCİ İFADELER"

Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulanmıştı.

Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunulmuştu.

TÜRKİYE'DEN SERT AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımlayan Kalın, "1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve '' iftirasını atan bir Fransız dergisi. 2/CB'mıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

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