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ASELSAN'dan büyük başarı! TUFAN namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
TÜRKİYE'NİN GURURU! REKOR KIRDI

'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırılarak büyük bir başarı elde edildi.

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşamalar kaydedilerek ilerliyor.

Söz konusu çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınması için ileri geliştirme ve test altyapılarıyla donatılmış olan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı, Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.

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