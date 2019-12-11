ASELSAN'dan büyük başarı! TUFAN namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırılarak büyük bir başarı elde edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşamalar kaydedilerek ilerliyor.
Söz konusu çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınması için ileri geliştirme ve test altyapılarıyla donatılmış olan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.
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