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Son dakika: Erdoğan Putin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

haber... Başkan Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ’deki son gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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