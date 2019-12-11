Son dakika: Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika haber... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.