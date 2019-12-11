ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzunu açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ÖSYM tarafından açıklandı. 17 bin 689 personel hemşire, teknisyen, diyetisyen, çocuk gelişimcisi gibi birçok branşta bünyesinde çalıştırmak üzeri alınacak Sağlık Bakanlığı tarafından işe alınacak. ÖSYM başkanı yaptığı açıklamayla gündemi bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı Personel alım kılavuzu erişime açılırken, Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları hangi tarihlerde yapılacağı da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yapılan açıklama ve detaylar...

Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kılavuzun açıklanacağını ve başvuru tarihlerini adaylarla paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce kişinin yorum yaptığı bu paylaşımın ardından internet üzerinden araştırmalar da yoğunluk kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

İşte merak edilen tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI MI?

ÖSYM başkanı tarafından yapılan duyuru ile bugün içerisinde açıklanacağı duyurulan kılavuz ve başvuru tarihleri için araştırmalar yoğunlaştı. Haberimizin devamından ÖSYM başkanı tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından biraz önce yapılan açıklama şöyle;

"Değerli adaylarımız,

#ÖsymSağlıkçıKılavuzBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün kılavuzu açıklıyoruz. 13-19 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Koca, şunları kaydetti:

"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."