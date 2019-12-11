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Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM AKIŞ YENİLENMİYOR HATASI NEDİR?

çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası alan kullanıcılar Instagram çöktü mü araştırması yapıyor. Popüler sosyal medya programı Instagram sık sık verdiği hatalarla ve çökmesiyle biliniyor. Geçtiğimiz hafta yine Instagram’da çökme yaşanmış ve kullanıcılar akış yenileme hatası almıştı.

çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından birisi olan Instagram'da kullanıcılar akış yenilenemiyor hatasıyla karşılaşıyor. Bu nedenle Instagram çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de ve dünyada Instagram'da hatayla karşılaşıyor. Kullanıcılar genellikle akış yenilenemiyor hatası alıyor. Sorunun dünya çapında olduğu anlaşılıyor. Ancak konuyla ilgili Instagram'dan bir açıklama gelmedi.

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