Hafter'in 'Yunan' komutanından Türkiye'ye haddini aşan tehdit
Türkiye-Libya mutabakatının ardından korkudan ne yapacağını şaşıran ve BM'nin kapısını aşındıran Yunanistan, darbeci Hafter'e Türk gemileri için talimat verdi. Hafter’in Atina’da eğitim alan komutanı, Libya’ya yaklaşan Türk gemilerini hedef alacaklarını belirtti.
Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz mutabakatının ardından kukla darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler harekete geçti. Hafter'in Deniz Kuvvetleri Komutanı Farac Al Mahdavi, Yunan Alpha televizyonuna katılarak, Türk gemilerinin Libya karasularına yaklaşması durumunda saldıracakları tehdidinde bulundu.
YUNANCA KONUŞTU
Star Gazetesi'nde yer alan habere göre, 1974-1978 yılları arasında Yunan Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören ve bu nedenle röportajı Yunanca yapan Mahdavi, "Maalesef Trablus hükümetinin yaptığı anlaşma Libya için tam bir rezalettir. Bu anlaşmanın hukuksuz ve Libya ile Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır'ı yok sayan bir metin olduğunu söylüyorum" dedi. Hafter'in çeteleri, Libya'nın tek meşru yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı saldırılarını sürdürüyor.
BM'YE ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan, Hafter'i kullanarak Libya'yı itibarsızlaştırmaya çalışan Atina, uluslararası alanda da mutabakata karşı adımlar atmaya başladı. Yunanistan, istikrarsızlığa neden olacağı gerekçesiyle, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da AB'yi Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırdı.
Libya'da kukla darbeci General Halife Hafter'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Farac Al Mahdavi, 1974-1978 yılları arasında Yunanistan Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmüştü.
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