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Hafter'in 'Yunan' komutanından Türkiye'ye haddini aşan tehdit

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
HAFTER'İN 'YUNAN' KOMUTANINDAN TÜRKİYE'YE HADSİZ TEHDİT!

- mutabakatının ardından korkudan ne yapacağını şaşıran ve 'nin kapısını aşındıran , darbeci Hafter'e Türk gemileri için talimat verdi. Hafter’in Atina’da eğitim alan komutanı, Libya’ya yaklaşan Türk gemilerini hedef alacaklarını belirtti.

ile 'nın mutabakatının ardından kukla darbeci 'e bağlı güçler harekete geçti. Hafter'in , Yunan Alpha televizyonuna katılarak, Türk gemilerinin Libya karasularına yaklaşması durumunda saldıracakları tehdidinde bulundu.

YUNANCA KONUŞTU

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre, 1974-1978 yılları arasında Yunan 'nda eğitim gören ve bu nedenle röportajı Yunanca yapan Mahdavi, "Maalesef Trablus hükümetinin yaptığı anlaşma Libya için tam bir rezalettir. Bu anlaşmanın hukuksuz ve Libya ile , ve 'ı yok sayan bir metin olduğunu söylüyorum" dedi. Hafter'in çeteleri, Libya'nın tek meşru yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı saldırılarını sürdürüyor.

BM'YE ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan, Hafter'i kullanarak Libya'yı itibarsızlaştırmaya çalışan Atina, uluslararası alanda da mutabakata karşı adımlar atmaya başladı. Yunanistan, istikrarsızlığa neden olacağı gerekçesiyle, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi 'ye şikayet etti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da AB'yi Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırdı.

Libya'da kukla darbeci General Halife Hafter'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Farac Al Mahdavi, 1974-1978 yılları arasında Yunanistan Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmüştü.

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