Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan A Haber'e özel önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Libya anlaşması konusunda "Uluslararası hukuka uygundur." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz. ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ahaber'e özel açıklamalarda bulundu. Libya ile varılan anlaşmaya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bu anlaşmamız hukuka uygundur. Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil." dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz. ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
TÜRKİYE-LİBYA MUHTIRASI
"İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. İzinsiz girilirse engelleriz.
LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?
BM'nin Libya'da tanıdığı bir yönetim var. Dolayısıyla BM'nin de tanıdığı ve uluslararası toplantılara da davet edilen Saraj hükümeti meşrudur ve Türkiye meşru yönetimle iletişimini sürdürüyor. Eğer Libya'dan böyle bir talep gelirse değerlendiririz.
ABD İLE S-400 GERİLİMİ
F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize 'Hayır' diyor. Dayatma ile bir yere varılamayacağını anlamalılar. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. S-400 saldırı sistemi değil ki savunma sistemi. Barının tehdit ve ittifak anlayışı değişiyor. F-35 alamazsak alternatiflere bakmak durumundayız. Rus pazarı olabilir diğer pazarlar olabilir.
ABD'NİN İNCİRLİK'TEN ÇIKMSI İSTENEBİLİR Mİ?
En kötü senaryoyu değerlendirir karar veririz. ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebilir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli.
ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA YARDIMI
ABD'nin YPG/PKK ile ilişkisi devam ediyor. ABD şu anda Suriye'deki güvenli bölgeden çekildi. ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği her yardım suçtur, Uluslararası terörizmin finansmanı kapsamına girer.
BARIŞ PINARI HAREKATI
Bizim harekat bölgemizde ABD gücü yok. Biz terörle mücadele için varız, olmaya devam edeceğiz. Rusya, "Teröristler çekilmezse siz temizlersiniz." dedi. Terör tehdidine karşı Türkiye'nin tedbir alma hakkı var.
NATO'NUN SAVUNMA PLANLARI
Türkiye'nin güvenliği ile Baltık güvenliği eşittir. Hem Baltık hem de bizim planımız yayınlanmayı bekliyor. Bizimki yayınlanmadan diğeri de yayınlanmayacak. Burada bir taviz yoktur, küçük bir jest vardır. İki planın yayınlanması eş zamanlı olacaktır. NATO'nun Türkiye'yi koruma görevi vardır.
AKDENİZ ÜLKELERİ İLE OLASI YENİ MUHTIRALAR
Rum kesiminin KKTC ile bir anlaşmaya varması lazım. Yunanistan'ın da Türkiye ile iş birliği içinde olması lazım. Mısır'la siyasi ilişkilerimiz kötü ama iş adamları, turizm vb ilişkiler devam ediyor. Yönetimle problemimiz var, Mısır halkıyla sorunumuz yok. Bugün hazırız demek hepsi ile aynı gün yapacağımız anlamına gelmez. Şartlar oluştuğu zaman tüm Akdeniz ülkeleriyle çalışırız.
EGE'DEKİ ADALARIN KITA SAHANLIĞI
Bu konuları aşabilmek için görüşmeler başlatmıştık. Görüşmeler maalesef Çipras yönetimi zamanında gerçekleşmedi. Yunanistan'da sol hükümetler aşırı milliyetçi oluyor. Yunanistan'ın kara suları belli. Bu konuda Meclisimizin kararı da ortada. Yıllardır gerginliği azaltmak için çalıştık, neticeye varamadık. Yunanistan bizimle anlaşmaya varsa biz bu anlaşmaya hazırız. Askerlerimiz arasında güven artırıcı toplantılar yapılıyor. Bunların da devamı konusunda irademiz var. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızdan yanayız. Yunanistan'ın tek taraflı adımlarına müsaade etmeyiz."
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