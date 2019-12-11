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Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
SURUÇ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE SUİKAST HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI!

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki isimli terörist Şanlıurfa’da yakalandı. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi de kıskıvrak yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren isimli Suriye uyruklu teröristin ülkemize geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde ilçesi başta olmak üzere Türkiye'de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

TERÖRİST İLE BİRLİKTE ÜÇ KİŞİ YAKALANADI

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu; Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

TERÖRİST İKİ GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen sorgusunda; "Yaklaşık 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2.100 Dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10.000 Dolar alacağı'' öğrenildi.

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