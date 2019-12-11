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Antalya'da büyük heyecan! 1500 yıllık hastane yazıtı bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
BÜYÜK HEYECAN! DİKKATLE İNCELENİYOR

Sidyma yakınlarında, üzerinde eski Yunanca 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' yazan, 1500 yıllık yazıt bulundu. Yazıtın, Hristiyanlık döneminden hastaneye ait olduğunu belirten araştırma görevlisi , "Yazıtın nereden getirildiği belli olmadığı için arkeolojik olarak bir kalıntıya ulaşamadık" dedi.

Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. başkanlığında, antik Lykia bölgesinde yüzey araştırması yapan ekip, ışığında yazıtlara ulaştı. sınırlarındaki Sidyma yakınlarında, bugünün Türk mezarlığında bulunan 1500 yıllık yazıt, tarihe ışık tuttu. Bölgede ilk kez bulunan, hastane ya da bakımevine ait olduğu düşünülen yazıtta, eski Yunanca 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' yazıyor.

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