Antalya'da büyük heyecan! 1500 yıllık hastane yazıtı bulundu
Sidyma Antik Kenti yakınlarında, üzerinde eski Yunanca 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' yazan, 1500 yıllık yazıt bulundu. Yazıtın, Hristiyanlık döneminden hastaneye ait olduğunu belirten araştırma görevlisi Fatma Avcu, "Yazıtın nereden getirildiği belli olmadığı için arkeolojik olarak bir kalıntıya ulaşamadık" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Onur başkanlığında, antik Lykia bölgesinde yüzey araştırması yapan ekip, Patara Yol Anıtı ışığında yazıtlara ulaştı. Muğla sınırlarındaki Sidyma Antik Kenti yakınlarında, bugünün Türk mezarlığında bulunan 1500 yıllık yazıt, tarihe ışık tuttu. Bölgede ilk kez bulunan, hastane ya da bakımevine ait olduğu düşünülen yazıtta, eski Yunanca 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' yazıyor.
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