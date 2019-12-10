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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019
YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Edirne'de yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan şüphelisi gözaltına alındı.

Hudut birlikleri, Karaağaç mevkisindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan G.A'yı yakaladı.

şüphelisi olduğu belirlenen kişinin sahte kimlik kullandığı ve 'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan G.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından polis ekipleri nezaretinde hakkında yakalama kararı olan Mersin'e gönderildi.

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