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Türkiye Libya'ya asker gönderir mi? Başkan Erdoğan'ın sözlerini uzman isimler yorumladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
TÜRKİYE LİBYA'YA ASKER GÖNDERİR Mİ? İŞTE CEVABI...

Başkan dün akşam katıldığı televizyon programında, mutabakatı ve Libya'ya asker gönderilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Libya isterse bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri gündeme bomba gibi düşerken A Haber canlı yayınına katılan güvenlik uzmanları hem Başkan Erdoğan'ın sözlerini hem de bölgedeki durumu değerlendirdi.

Başkan dün akşam katıldığı televizyon programında, "Türk askeri 'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki ile münasebetlerde yeni bir doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim." diye konuştu.

Türkiye Libya'ya asker gönderir mi? Başkan Erdoğan'ın sözlerini uzman isimler yorumladı TÜRKİYE LİBYA'YA ASKER GÖNDERİR Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ UZMAN İSİMLER YORUMLADI

GÜVENLİK UZMANI GÜRSEL TOKMAKOĞLU: LİBYA ASKER İSTERSE...

Erdoğan bu sözlerinden sonra A Haber canlı yayınına bağlanan güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye ve Libya bu paylaşım savaşı içerisinde önemli bir inisiyatif kullandı. Türkiye, Libya'daki meşru hükümet ile bu işi yaptı. Burada tarafında yetiştirilen Hafter diye bir isim var. Ülkede üstünlüğe ele alıyormuş gibi oldu ama püskürtüldü. Türkiye için esas konu ise Rusya'nın da Hafter yönetimine yardım ettiğine dair bulgular var. Bazı Arap devletleri çok ciddi destekler veriyor Hafter'e...Burada bir Suriye izdüşümü var ama buradaki güçler karmaşa halinde. Türkiye şöyle yapacak. Meclis'ten bir asker gönderme yetkisi alacak ve sonraki süreç devam edecek. Başkan Erdoğan bu hafta Putin ile Libya konusunda özel olarak görüşecek. Eğer Putin, Libya'da meşru yönetimle iş yapmaya kalkarsa belirsizliğin bir tarafı halledilecek. Eğer Libya'daki meşru hükümet, Türkiye'den asker talep ederse işte bu yeni durumdur. Nasıl ki Rusya, Suriye'de bulunuyorsa, Suriye'nin talebi üzerine; Türkiye'de Libya'da bulunabilir. Kritik konu, Türkiye hem barışı sağlamak hem de kendini korumak için silah bulundurabilir." dedi.

GÜVENLİK UZMANI MİTHAT IŞIK: KARA UNSURLARI GEREKİRSE

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği konusunu güvenlik uzmanı da değerlendirdi. Mithat Işık, "Libya konusunda farklı ülkelerinden çatlak sesler geldi. Elbette ki çatlak seslerin gelmesi de muhtemel çünkü Türkiye çok önemli bir adım attı ve oldu bittileri ortadan kaldırdı. Türkiye, 'da Sevilla Üniversitesi'nde çizilen haritaları yerler bir etti. Türkiye yaptığı "Münhasır Ekonomik Anlaşması" ile oyunları bozdu. Burada kaybeden oldu ve oradaki tezgahları bozdu. Şimdi halkının Sisi yönetimine hesap sorması lazım neden bizim haklarımızı başkasına veriyorsunuz. Bu anlaşmada Türkiye ile beraber Libya, Suriye ve Mısır kazanacak. Türkiye'den yardım isterse Türkiye tabi ki yardım gönderecektir. Hava kuvvetleri göndermesi mümkün. Hava Kuvvetleri üstün olan burada gücü ele geçirir. Kara unsurları da gerekirse bu isteğe cevap verecektir. Terörist Hafter'e destek verenler sayısı çok fazla eğer meşru yönetimin gücü yetmez ise bu talep gelebilir ve bu istek Türkiye tarafından olumlu karşılanabilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Bizim onayımız olmadan adım atamazlar BAŞKAN ERDOĞAN: BİZİM ONAYIMIZ OLMADAN ADIM ATAMAZLAR

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