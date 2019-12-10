Türkiye Libya'ya asker gönderir mi? Başkan Erdoğan'ın sözlerini uzman isimler yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında, Libya mutabakatı ve Libya'ya asker gönderilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri gündeme bomba gibi düşerken A Haber canlı yayınına katılan güvenlik uzmanları hem Başkan Erdoğan'ın sözlerini hem de bölgedeki durumu değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim." diye konuştu.

GÜVENLİK UZMANI GÜRSEL TOKMAKOĞLU: LİBYA ASKER İSTERSE...

Erdoğan bu sözlerinden sonra A Haber canlı yayınına bağlanan güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye ve Libya bu paylaşım savaşı içerisinde önemli bir inisiyatif kullandı. Türkiye, Libya'daki meşru hükümet ile bu işi yaptı. Burada CIA tarafında yetiştirilen Hafter diye bir isim var. Ülkede üstünlüğe ele alıyormuş gibi oldu ama püskürtüldü. Türkiye için esas konu ise Rusya'nın da Hafter yönetimine yardım ettiğine dair bulgular var. Bazı Arap devletleri çok ciddi destekler veriyor Hafter'e...Burada bir Suriye izdüşümü var ama buradaki güçler karmaşa halinde. Türkiye şöyle yapacak. Meclis'ten bir asker gönderme yetkisi alacak ve sonraki süreç devam edecek. Başkan Erdoğan bu hafta Putin ile Libya konusunda özel olarak görüşecek. Eğer Putin, Libya'da meşru yönetimle iş yapmaya kalkarsa belirsizliğin bir tarafı halledilecek. Eğer Libya'daki meşru hükümet, Türkiye'den asker talep ederse işte bu yeni durumdur. Nasıl ki Rusya, Suriye'de bulunuyorsa, Suriye'nin talebi üzerine; Türkiye'de Libya'da bulunabilir. Kritik konu, Türkiye hem barışı sağlamak hem de kendini korumak için silah bulundurabilir." dedi.

GÜVENLİK UZMANI MİTHAT IŞIK: KARA UNSURLARI GEREKİRSE

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği konusunu güvenlik uzmanı Mithat Işık da değerlendirdi. Mithat Işık, "Libya konusunda farklı ülkelerinden çatlak sesler geldi. Elbette ki çatlak seslerin gelmesi de muhtemel çünkü Türkiye çok önemli bir adım attı ve oldu bittileri ortadan kaldırdı. Türkiye, İspanya'da Sevilla Üniversitesi'nde çizilen haritaları yerler bir etti. Türkiye yaptığı "Münhasır Ekonomik Anlaşması" ile oyunları bozdu. Burada kaybeden Yunanistan oldu ve oradaki tezgahları bozdu. Şimdi Mısır halkının Sisi yönetimine hesap sorması lazım neden bizim haklarımızı başkasına veriyorsunuz. Bu anlaşmada Türkiye ile beraber Libya, Suriye ve Mısır kazanacak. Türkiye'den yardım isterse Türkiye tabi ki yardım gönderecektir. Hava kuvvetleri göndermesi mümkün. Hava Kuvvetleri üstün olan burada gücü ele geçirir. Kara unsurları da gerekirse bu isteğe cevap verecektir. Terörist Hafter'e destek verenler sayısı çok fazla eğer meşru yönetimin gücü yetmez ise bu talep gelebilir ve bu istek Türkiye tarafından olumlu karşılanabilir." ifadelerini kullandı.