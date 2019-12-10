AÖF sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF sınavı saat kaçta? İşte AÖF sınavına dair her şey...

AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF güz dönemi sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile dün 13:30'dan itibaren aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden sınav giriş belgelerine erişebiliyor. Adaylar Anadolu Mobil sayfası üzerinden sınav giriş belgelerine erişebilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF sınav oturumları saat kaçta? İşte detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresi üzerinden Sınav Giriş Belgesi sekmesini tıklayarak sınav giriş belgesini alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.