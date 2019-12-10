AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF sınav oturumları saat kaçta?
AÖF sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF sınavı saat kaçta? İşte AÖF sınavına dair her şey...
AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF güz dönemi sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile dün 13:30'dan itibaren aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden sınav giriş belgelerine erişebiliyor. Adaylar Anadolu Mobil sayfası üzerinden sınav giriş belgelerine erişebilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF sınav oturumları saat kaçta? İşte detaylar...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresi üzerinden Sınav Giriş Belgesi sekmesini tıklayarak sınav giriş belgesini alabilirsiniz.
Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'den aranan 55 kişi İzmir'de yakalandı
- Bakanlıktan "15 Temmuz davaları" hakkında flaş açıklama
- Ankara'da 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
- Esma komutan ve niceleri! TSK'nın kadın kahramanları
- Komandolar hepsini imha etti
- Bakanlık duyurdu: Teslim oldular
- Türkiye'nin tarihi hamlesi sonrası Yunan ve Rum yönetimi çıldırıyor
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- 7 ildeki FETÖ operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
- Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
- Piyasalar Fed'e kilitlendi! Dolar ne kadar olur? Analistlerden dolar yorumu...
- Kış lastiği takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi
- Son dakika: Marmara'da hava nasıl olacak?
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı… Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?