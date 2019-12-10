FETÖ'den aranan 55 kişi İzmir'de yakalandı
İzmir'deki asayiş uygulamalarında bir haftada yakalanan 407 kişiden 55'inin soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. İzmir'de bir haftada 19 bin 640 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 407 kişiden 55'inin Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Aralık 2019'da kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 472 araç ile 232 motosiklet kontrol edildi, 19 bin 640 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Uygulamalarda yakalanan ve değişik suçlardan arandıkları belirlenen 407 kişi, adli mercilere sevk edildi.
Yakalananlar arasında bulunan 55 kişinin FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlıktan "15 Temmuz davaları" hakkında flaş açıklama
- Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Esma komutan ve niceleri! TSK'nın kadın kahramanları
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Bakanlık duyurdu: Teslim oldular
- 7 ildeki FETÖ operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
- Erdoğan tezgahlarını bozdu! İşte saklanan gerçekler
- Türkiye'nin tarihi hamlesi sonrası Yunan ve Rum yönetimi çıldırıyor
- Komandolar hepsini imha etti
- Ankara'da 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
- Piyasalar Fed'e kilitlendi! Dolar ne kadar olur? Analistlerden dolar yorumu...
- Kış lastiği takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi
- Son dakika: Marmara'da hava nasıl olacak?
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı… Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
- Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?