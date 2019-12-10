Milli Savunma Bakanlığı: 2 terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'daki çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç’taki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
TEÇHİZATLARIYLA BİRLİKTE SURUÇ'TAKİ HUDUT KARAKOLUMUZA TESLİM OLDULAR
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Kuzey Irak'taki PKK kamplarından kaçarak 3 teröristin teslim olduğu duyuruldu. 2019'da 247 teröristin de ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığındığı kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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