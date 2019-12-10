Balıkesir’de deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!
Balıkesir’de korkutan deprem sonrası İstanbul’da deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Balıkesir’de deprem şiddeti kaç oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Balıkesir depremi şiddeti araştırılıyor.
Kandilli son depremler Balıkesir'de deprem şiddeti kaç? Balıkesir deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Balıkesir'de deprem şiddeti kaç sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Balıkesir'in yanı sıra; İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.
Balıkesir'de 4,6'lık depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
BALIKESİR'DE DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Balıkesir Akçaköy olan depremin şiddetinin 5.0 olduğu açıklandı.
AFAD verilerine göre ise depremin şiddeti 4.6 olarak belirtildi.
Deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.
İkinci deprem ise 23.24'te Balıkesir'de meydana geldi ve şiddeti 4.3 olarak ölçüldü.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Nobel kimdir? Nobel ödüllerini kazanan Türkler kimdir?
- Bosna Hersek'ten Nobel ödülüne sert tepki
- İzmir Manisa deprem mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? (10 Aralık)
- Meksika Büyükelçisi'nden, Başkan Erdoğan'a güven mektubu
- İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul" yalanına AK Parti'den yanıt
- Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den jet yanıt
- AK Parti'den 'Nobel' eleştirisi
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- EGM'den TİM 47 anısına duygulandıran paylaşım
- MSB'den "Nobel" tepkisi
- İzmir Manisa deprem mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? (10 Aralık)
- Balıkesir’de deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölümde neler yaşandı?
- Nobel kimdir? Nobel ödüllerini kazanan Türkler kimdir?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 151. bölüm canlı izle! (ATV)
- MSB'den "Nobel" tepkisi: İnsani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nobel eleştirisi: Batı insanlık değerlerine darbe vurmuştur
- 11 Aralık Antalya’da yarın okullar tatil mi? Antalya okul tatili var mı? “Kırmızı” uyarı sonrası okul tatili…
- 13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!
- PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? PSG GS maçı hangi kanalda?
- Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisini kabul etti |Video