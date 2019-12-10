Balıkesir’de deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Balıkesir’de korkutan deprem sonrası İstanbul’da deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Balıkesir’de deprem şiddeti kaç oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Balıkesir depremi şiddeti araştırılıyor.

Kandilli son depremler Balıkesir'de deprem şiddeti kaç? Balıkesir deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Balıkesir'de deprem şiddeti kaç sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra; İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

Balıkesir'de 4,6'lık depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BALIKESİR'DE DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Balıkesir Akçaköy olan depremin şiddetinin 5.0 olduğu açıklandı.

AFAD verilerine göre ise depremin şiddeti 4.6 olarak belirtildi.

Deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

İkinci deprem ise 23.24'te Balıkesir'de meydana geldi ve şiddeti 4.3 olarak ölçüldü.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.