İzmir Manisa deprem mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? (10 Aralık)

İzmir Manisa deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Balıkesir Akçaköy merkez üssü olmak üzere 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Manisa, Bursa ve İstanbul’dan da hissedildi. Vatandaşlar İzmir Manisa deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir Manis deprem şiddeti kaç? İşte son dakika gelişmesinin detayları…

İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? İzmir Manisa deprem mi oldu? 10 Aralık gecesi meydana gelen depremin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD verilerini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre Balıkesir Akçaköy merkez üssü olmak üzere 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra; İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

Balıkesir'de 4,6'lık depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Detaylar geliyor...



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2019.12.10 23:24:05 39.4500 27.9000 11.4 -.- 4.5 -.- MERKEZ-BALIKESIR Otomatik

2019.12.10 23:14:02 39.4492 27.9355 7.7 -.- 5.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) REVIZE01 (2019.12.10 23:14:02)

2019.12.10 22:13:15 39.5493 24.1815 21.3 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel

2019.12.10 22:13:13 39.5500 24.0300 96.9 -.- 3.5 -.- AEGEAN SEA Otomatik

2019.12.10 21:33:02 37.7748 35.1837 10.4 -.- 1.0 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2019.12.10 21:23:39 40.7275 29.0003 7.4 -.- 2.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.12.10 19:08:12 39.5663 26.0017 7.9 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.10 18:44:50 36.9677 28.2493 11.2 -.- 1.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2019.12.10 17:53:21 41.1460 33.3710 29.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-ARAC (KASTAMONU) İlksel

2019.12.10 17:34:55 39.4117 36.7568 10.4 -.- 2.0 -.- KARALAR-(SIVAS) İlksel

2019.12.10 17:29:54 36.0277 27.2463 8.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 17:18:03 36.1402 27.4727 8.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 16:10:22 37.1652 37.1428 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2019.12.10 16:00:19 35.9760 27.2832 5.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel