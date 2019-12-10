Merakla beklenen 2019 arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı. Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Arabuluculuk sınavına giren binlerce kişi arabuluculuk sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir.

Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama sınava giren binlerce adayın merak konusu oldu. 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan 5 bin kişi işe başlayacak. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

2019 ARABUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULA!

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI İTİRAZI

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite'nin Gazi Şubesi Halk Bankası'na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve itiraza ilişkin talebin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır.

İtiraz dilekçesi Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka yollardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınava yapılan itirazlar Daire Başkanlığı tarafından Üniversiteye 7 (yedi) gün içerisinde bildirilecektir. itiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında yazılı olarak gönderilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ayrıca Daire Başkanlığının http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.