10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019
SELAHATTİN DEMİRTAŞ YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Eski Eş Genel Başkanı , göğsünde sancı ve nefes alamama şikayeti sebebiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı , göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayeti sebebiyle bir hafta aradan sonra yeniden Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Demirtaş'ın bugün akşam saat 18.00 sıralarında cezaevinden hastaneye sevki sırasında jandarma ekipleri adeta etten duvar örerken, ring aracıyla mahkum girişi de tamamen kapatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN