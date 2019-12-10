2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Basın İlan Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre; TÜBİTAK’a 44 kısmi süreli personel alınacak. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları için vatandaşlar araştırma yapıyor. Basın İlan Kurumu tarafından yayımlanan personel alımı ilanına göre; TÜBİTAK bünyesinde çalışmak üzere 44 kısmi süreli personel alınacak. Başvuru için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasından duyuruldu. TÜBİTAK personel alımı ilanları 09 Aralık 2019 tarihinde yayımlandı. Adaylar başvurularına ilanların yayımlanması ile birlikte yapabilecekler. İŞKUR üzerinden alınacak adayların en geç 13 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

TÜBİTAK UME birimlerine yapılacak başvurular ise en geç 30 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması gereklidir. TÜBİTAK SAGE içn ise en geç 23 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru alınacak.