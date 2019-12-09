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Tarihi Sirkeci Garı'nda yangın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
TARİHİ SİRKECİ GARI'NDA YANGIN

'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan hasara yol açtı. Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Tarihi 'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Burada görev yapan sağlık personeli, yangının başlamasının ardından binadan tahliye edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

Tarihi Sirkeci Garı'nda korkutan yangın TARİHİ SİRKECİ GARI'NDA KORKUTAN YANGIN

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