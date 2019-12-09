Tarihi Sirkeci Garı'nda korkutan yangın

Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı. Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Burada görev yapan sağlık personeli, yangının başlamasının ardından binadan tahliye edildi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.