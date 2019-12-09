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Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Türkiye'ye teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
EŞREF GANİ'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Eşref , "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan’a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Eşref , Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Gani burada yaptığı konuşmada, "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Gani, şöyle devam etti:

"Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"

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