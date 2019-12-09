Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Türkiye'ye teşekkür
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan’a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Gani burada yaptığı konuşmada, "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Gani, şöyle devam etti:
"Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"
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