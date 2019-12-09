Bakanlık duyurdu: Gri kategoride aranan Erdal Tekay etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı.Ayrıntılar geliyor...
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