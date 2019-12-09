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Bakanlık duyurdu: Gri kategoride aranan Erdal Tekay etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
BAKANLIK DUYURDU! LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, " kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan olduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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