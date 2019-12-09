AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden çıkarılır?

AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF güz dönemi sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile 13:30'dan itibaren aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden sınav giriş belgelerine erişebilecek. Adaylar an itibariyle Anadolu Mobil sayfası üzerinden sınav giriş belgelerine erişebilecek.

AÖF Sınav yerleri sorgulama sayfası Anadolu Üniversitesi tarafından açıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF) 14-15 Aralık'ta yapacağı güz dönemi ara sınavları için sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi, resmi sitesi üzerinden gerçekleştirdiği açıklamayla AÖF sınav giriş belgesinin yayınlandığını duyurdu. AÖF Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır, Sınav giriş belgemi göremiyorum diyenler için AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır detaylar haberimizde..

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN ÖĞRENCİLERE SINAV İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!