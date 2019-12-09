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Başkan Erdoğan'dan Macron'a tokat gibi sözler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MACRON'A TOKAT GİBİ SÖZLER!

Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, 'da devam eden karşıtı gösterilere ilişkin, ''Televizyon ekranlarında kadın, erkek ayırt etmeksizin polislerin onları yerlerde sürüklediğini görüyoruz. Mermi kullanma noktasına da varıyorlar. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Sarı yeleklilerin taleplerinin yerine getirildiğine dair herhangi bir şey de yok. Bu Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. Orada belki de 2022'yi bulmayacak. Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.'' dedi.

'da devam eden karşıtı gösterilerle ilgili Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Orantısız güç kavramını işlerine geldiği yerlerde kullanıyorlar. Televizyon ekranlarında kadın, erkek ayırt etmeksizin polislerin onları yerlerde sürüklediğini görüyoruz. Mermi kullanma noktasına da varıyorlar. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Sarı yeleklilerin taleplerinin yerine getirildiğine dair herhangi bir şey de yok. Bu Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. Orada belki de 2022'yi bulmayacak. Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.

Bu oralarda olduğu zaman haklarıdır, yapabilirler. 'de teröre karşı böyle bir adım atılsa 'Yapamazsınız, sizde şiddet var.' Bunlar yaptığı zaman meşrudur, Türkiye'de olduğu zaman gayrimeşrudur.

Sadece burada kalmıyor, gidiyor Mali'ye. Neymiş çağırmış da onun için gitmişler. Bunları kendisine söylediğim için söylüyorum. Mali'de ne işin var senin? Macron şahsına münhasır bir arkadaş, bakarsın güler filan. Yani sanki başında bu tür musibetler yok.

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