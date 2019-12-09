Sabah yazarı Melih Altınok: Siyasi bedel falan bilmeyiz ama o banka kredisini ödeyin beyler
Batık üniversite haline getirdikleri Şehir Üniversitesi üzerinden siyasi rant devşirme peşinde olanların tezgahı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle son bulmuştu. Sabah Gazetesi Melih Altınok bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı ve "Davutoğlu ekibi haftalardır Şehir Üniversitesi ile ilgili bir kampanya yürüyordu. 'Kamu bankaları, hükümetle arası kötü olduğu için Davutoğlu'nun vakıf üniversitesine verdikleri kredilerde kolaylık tanımıyorlar.' Kendilerini dünlerinden ve işlerinden tanı- yanlar, bu vakıf ajitasyonunu yemediler tabii ki. "Örtülü" ya da açık başbakanlık imkânlarıyla değil, sadece asgari ücretle geçinen vatandaş bile kredi borcunu ödemese tepesine çökülüyor... Siz de bu halkın dişinden tırnağından arttırdığıyla kurduğu kamu bankalarına olan kredi borçlarınızı bir an önce ödeyin beyler!" ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısından öne çıkan satır başları:
"VAKIF AJİTASYONUNU YEMEDİLER TABİİ Kİ"
Davutoğlu ekibi haftalardır Şehir Üniversitesi ile ilgili bir kampanya yürüyordu. Nargileci trolleri bir yandan, Davutoğlu'nun başbakanlığının bitmesiyle birlikte "medyayı yönetme hayalleri" de suya düşen ve başımıza muhalif kesilen "İslamcı gazetecileri" diğer yandan bize şu hikâyeyi anlattılar:
"Kamu bankaları, hükümetle arası kötü olduğu için Davutoğlu'nun vakıf üniversitesine verdikleri kredilerde kolaylık tanımıyorlar."
Kendilerini dünlerinden ve işlerinden tanı- yanlar, bu vakıf ajitasyonunu yemediler tabii ki.
Ancak, devletin yağmurlu havada vatandaşına vereceği suya bile "Aman serbest piyasaya müdahale olur" diyerek karşı çıkan liberallerimizi ve bazı öğrencilerimizi "eğitim" diyerek kısmen ikna ettiler.
"MÜLKİYET DEVRİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR"
Derken NATO zirvesinden henüz dönmüş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hayati dış politika gündemine kısa bir ara verip bu konuda bir açıklama yaptı. Çok ciddi ve çarpıcı bilgilerle tüm iddialara topluca cevap verdi:
"Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonrasında malum zat başbakan olunca bu tahsisi, Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversitenin daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler. Çok da teferruata girmek istemiyorum, burada Halkbank'ın adeta bir dolandırılması söz konusudur!"
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