ekibi haftalardırile ilgili biryürüyordu.bir yandan, Davutoğlu'nun başbakanlığının bitmesiyle birlikte "de suya düşen ve başımıza muhalif kesilen "diğer yandan bize şu hikâyeyi anlattılar:Kendilerini dünlerindenve işlerinden tanı- yanlar, butabii ki.Ancak, devletin yağmurlu havada vatandaşına vereceği suya bilediyerek karşı çıkanve bazı öğrencilerimizi "eğitim" diyerek kısmen ikna ettiler.

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Derken NATO zirvesinden henüz dönmüş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanbu konuda bir açıklama yaptı. Çok ciddi ve çarpıcı bilgilerleverdi:"Şehir Üniversitesi'nin. Dahasonrasında. Hiçbir üniversitenindaha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler. Çok da teferruata girmek istemiyorum, burada!"

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Kuşkusuzbir tartışmaylakarşı karşıyayız.Cumhurbaşkanın sözleri de kısa ve net.Ancak Davutoğlu cephesinden şu ana kadar "tekrarından başka bir şey duymadık.Biliyorum, Davutoğlu cevabı kısa olan soruları duyuncaBaşbakanlığı döneminde kendisine böyle sorular sorduğumda benidiyerek, hatta "teröristlikle" suçluyorlardı.Bugün ortalıkta ifade özgürlüğü savaşçısı gibi dolaştıklarına bakmayın siz... Başbakanken kendisine eleştiri yapıyorum diye danışmanları,arayaraksöylüyorlardı.Ayrıntıları merak eden Süleyman Özışık'a sorsun, o isim isim yazmıştı.Neyse... Şimdi de beyefendi kızacak diye susacak değiliz.Evet, diğer vakıf üniversitelerimizin de serbestçe cevaplayabilecekleri sorumuz net:. Ardındanarkadaşınız siyasi nüfuzunu kullanıp...Yetinmeyip... Borçlular sizin kapınızı çalsa... Dahabitmedi... Sonra da hakkınızı arayıncagibi üste çıkıp,deyip sizisuçlasa?Bu durumda ne yapardınız?ya da açık başbakanlık imkânlarıyla değil, sadece... Siz de bu halkın dişinden tırnağından arttırdığıyla kurduğu kamu bankalarına olan