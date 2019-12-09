Davutoğlu
ekibi haftalardır Şehir Üniversitesi
ile ilgili bir kampanya
yürüyordu. Nargileci trolleri
bir yandan, Davutoğlu'nun başbakanlığının bitmesiyle birlikte "medyayı yönetme hayalleri"
de suya düşen ve başımıza muhalif kesilen "İslamcı gazetecileri"
diğer yandan bize şu hikâyeyi anlattılar: "Kamu bankaları, hükümetle arası kötü olduğu için Davutoğlu'nun vakıf üniversitesine verdikleri kredilerde kolaylık tanımıyorlar."
Kendilerini dünlerinden
ve işlerinden tanı- yanlar, bu vakıf ajitasyonunu yemediler
tabii ki.
Ancak, devletin yağmurlu havada vatandaşına vereceği suya bile "Aman serbest piyasaya müdahale olur"
diyerek karşı çıkan liberallerimizi
ve bazı öğrencilerimizi "eğitim" diyerek kısmen ikna ettiler.
***
Derken NATO zirvesinden henüz dönmüş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hayati dış politika gündemine kısa bir ara verip
bu konuda bir açıklama yaptı. Çok ciddi ve çarpıcı bilgilerle tüm iddialara topluca cevap
verdi:
"Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim
. Daha
sonrasında malum zat başbakan olunca bu tahsisi, Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür
. Hiçbir üniversitenin
daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler. Çok da teferruata girmek istemiyorum, burada Halkbank'ın adeta bir dolandırılması söz konusudur
!"
***
Kuşkusuz yalnızca siyasetin değil hukukun da alanına giren
bir tartışmayla
karşı karşıyayız.
Cumhurbaşkanın sözleri de kısa ve net.
Ancak Davutoğlu cephesinden şu ana kadar "Siyasi bedel ödetilmeye çalışılıyor"
tekrarından başka bir şey duymadık.
Biliyorum, Davutoğlu cevabı kısa olan soruları duyunca sinirleniyor.
Başbakanlığı döneminde kendisine böyle sorular sorduğumda beni "vatan haini"
diyerek, hatta "teröristlikle" suçluyorlardı.
Bugün ortalıkta ifade özgürlüğü savaşçısı gibi dolaştıklarına bakmayın siz... Başbakanken kendisine eleştiri yapıyorum diye danışmanları, gazetecileri ve medya patronlarını
arayarak beni piyasadan sileceklerini
söylüyorlardı.
Ayrıntıları merak eden Süleyman Özışık'a sorsun, o isim isim yazmıştı.
Neyse... Şimdi de beyefendi kızacak diye susacak değiliz.
Evet, diğer vakıf üniversitelerimizin de serbestçe cevaplayabilecekleri sorumuz net: Kullanım hakkı sizde olan evinizin bir odasını arkadaşınıza kalması için geçici olarak tahsis etseniz
. Ardından
arkadaşınız siyasi nüfuzunu kullanıp evinizin odasının mülkiyetini üzerine geçirse
...
Yetinmeyip tapuyla kamu bankasından kredi çekse. Geri öderken de çamura yatsa
... Borçlular sizin kapınızı çalsa... Daha
bitmedi... Sonra da hakkınızı arayınca yavuz hırsız
gibi üste çıkıp, "dün bana evini açıyordun ama"
deyip sizi vefasızlıkla
suçlasa?
Bu durumda ne yapardınız? Ajitasyonu bırakın! "Örtülü"
ya da açık başbakanlık imkânlarıyla değil, sadece asgari ücretle geçinen vatandaş bile kredi borcunu ödemese tepesine çökülüyor
... Siz de bu halkın dişinden tırnağından arttırdığıyla kurduğu kamu bankalarına olan kredi borçlarınızı bir an önce ödeyin beyler! Ayıptır.