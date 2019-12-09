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Irak'ın kuzeyinde PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA BÜYÜK ÇÖZÜLME

İçişleri Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha ’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu... 2019 yılında  247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı...

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı.

Ayrıntılar geliyor...

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