Irak'ın kuzeyinde PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
İçişleri Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu... 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı...
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı.
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