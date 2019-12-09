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İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu YTS sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

: Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.

detaylar gelecek...

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