İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu YTS sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.detaylar gelecek...
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