Bakan Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk. Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ile Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
"BÖYLE BİR HAMLEYİ TÜRKİYE'DEN BEKLEMİYORLARDI"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk. Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var." dedi.
"YUNANİSTAN'IN HAFTER'LE GÖRÜŞMESİ MEŞRU DEĞİL"
Yunanistan'ın Hafter'le görüşmesi meşru olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir." diye konuştu.
"DÜNYAYI ONLARA DAR EDECEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şehitlerimiz üst çavuş Esma Çevik ve uzman çavuş Kemal Sayar kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı ve bölgemizi onlara dar etmeye devam edeceğiz." dedi.
AFGANİSTAN AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.
Afganistan'ın hassas bir süreçten geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Gani burada yaptığı konuşmada, "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Gani, şöyle devam etti:
"Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"
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