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09.12.2019

Başkan Erdoğan'dan Macron'a tokat gibi sözler!

Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, Fransa'da devam eden Macron karşıtı gösterilere ilişkin, ''Televizyon ekranlarında kadın, erkek ayırt etmeksizin polislerin onları yerlerde sürüklediğini görüyoruz. Mermi kullanma noktasına da varıyorlar. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Sarı yeleklilerin taleplerinin yerine getirildiğine dair herhangi bir şey de yok. Bu Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. Orada seçim belki de 2022'yi bulmayacak. Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.'' dedi.

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