Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini almıştır. Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini almıştır. Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir" dedi.
"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"
Bakan Cahit Turhan, "İstanbul'un her tarafıyla entegrasyonu sağlanmış başlı başına kendine yeten bir medeniyet projesi olacak" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Turhan, "Biz bu projeye siyasi gözle bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.
"52 KURUMUN OLUMLU GÖRÜŞÜNÜ ALDIK"
Ayrıca Bakan Cahit Turhan, "Projeye başladığımız ilk günden bu yana da her bir eleştiri konusunu enine boyuna tartışıyoruz ve endişeye sevk edecek herhangi bir durum kalmayacak hale getirildikten sonra yola devam ediyoruz. 2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunda toplamda 52 kurumun olumlu görüşünü aldık" açıklamalarda bulundu.
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