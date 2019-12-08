Düzce'de feci kaza: 2 ölü 35 yaralı
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Düzce’de, TEM Otoyolu’nda yasak olmasına rağmen refüjde bulunan boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan TIR’a arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada otobüs şoförü ile muavin yaşamlarını yitirirken, 35 kişi yaralandı.Kaza saat 02.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erdal Tanrıverdi idaresindeki 34 JS 1415 plakalı kargo taşıyan TIR orta refüjde bulunan boşluktan İstanbul istikametine dönmeye çalıştı.
Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya idaresindeki 34 SH 441 plakalı yolcu otobüsü otoyolda hatalı dönüş yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin arka kapağı otobüsün önüne girdi. Kazada otobüs sürücüsü Kenan Çetinkaya ile muavin Ali Atalay otobüsün ön tarafında sıkışarak olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Şoför ve muavinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otobüste bulunan 40 yolcudan 35'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, yola dağılan kargo paketlerinin toplanması için çalışma yapıldı. Polis ekipleri, cep telefonu ile görüntü almaya çalışan vatandaşları uzaklaştırmak için uğraş verdi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Binler Ceren için toplandı
- Muşta'ta hava destekli terör operasyonu
- MSB'den Peter Handke'e verilen ödüle tepki
- AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Başkan Erdoğan için özel video
- Başkan Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı
- PKK'da panik! Telefonlar yasaklandı
- Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
- 2019 PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?
- Miçotakis'in sözlerine Türkiye'den sert tepki
- Dehşete düşüren detay!
Daha Fazla Gör
- PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?
- Müşfik ne demektir?
- Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?
- Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?
- Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?
- Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?
- Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?
- Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
- Anthony Joshua kimdir? Boksör Anthony Joshua kaç yaşında, nereli?
- Denizli'de vahşet! İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü
- Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Bölemeyecekler, parçalayamayacaklar
- İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu