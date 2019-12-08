İşte termik santrallerle ilgili muhalefetin anlayamadığı "veto gerçeği!"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir karar alarak termik santraller ile ilgili yasa tasarısını veto etti. Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu, muhalefetteki isimlerin klasik ezber yorumlarını köşesine taşıyarak bu isimlerin hala ne olup bittiğini anlamadıklarını belirtti. Müderrisoğlu, “Oysa bu karar... Türkiye'ye özgü hükümet sisteminin geleceğine dair teamüllerin oluşması bakımından dikkate değer boyutlar içeriyor” ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gaztetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun termik santrallerle ilgili yazısından o bölüm;
Güncel olması bakımından aşağıdaki soruya bulunacak cevap, gerek sistemin işleyişi gerekse siyasi mutfak çalışması adına kimi ipuçları verebilir...
"Cumhurbaşkanlığı makamı ile AK Parti Genel Başkanlığı pozisyonu mutlak örtüşmek durumunda mıdır?"
Muhalefetteki unsurların peşin hükümlü yaklaşımlarına bakarsanız, Cumhurbaşkanı ile AK Parti Genel Başkanı arasında hiçbir fark yoktur ve olamaz da!
Acaba, hayatın gerçekleri de böyle mi söylüyor?
Cumhurbaşkanı'nın, termik santrallerin bacalarına filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasa hükmünü veto etmesini klasik ezberleriyle yorumlama kolaycılığına kapılanlar, hâlâ ne olup bittiğini anlayabilmiş değiller.
Oysa bu karar...
Türkiye'ye özgü hükümet sisteminin geleceğine dair teamüllerin oluşması bakımından dikkate değer boyutlar içeriyor..
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