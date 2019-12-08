Miçotakis'in sözlerine Türkiye'den sert tepki: "Hayalperest ideolojiler"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir etkinlikte dile getirdiği iddialara sert tepki göstererek, "Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Başbakan Miçotakis'in propaganda amaçlı ifadelerine yönelik bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik düşmanca ifadelerine tepki gösterdi.
"REDDEDİYORUZ"
Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı' adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina'da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yunan liderliğinin Kurtuluş Savaşı'nda Ege denizine döküldüğünü unutamadığını belirten Aksoy, "Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu'nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy, hayalperest ideolojiler yerine iyi komşuluk ilişkilerine dikkati çekerek, "Yunan liderliğini işgalci Yunan ordularına karşı mücadele vererek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Yunanistan Başbakanı Venizelos'un yolundan giderek, hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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