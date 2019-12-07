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İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
YER: İSTANBUL! ŞAŞTI KALDILAR

'un en kalabalık ilçesi olan 'ta vatandaşlar şaşkınlığı yaşadı. Başıboş eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ta bir eşek ve sıpasının ilçenin ortasında yeşil alanda otlarken gören vatandaşlar şaşırırken, bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Zaman zaman yola atlayan eşek karşıya geçince tek kalan sıpayı da bir vatandaş kucaklayarak karşıdan karşıya geçirdi.

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