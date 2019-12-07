FETÖ’nün sahte tapelerini delil olarak mahkemeye sunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı kendi başını yaktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu adına takip ettiği iki davaya FETÖ terör örgütünün montajlanmış kumpas tapelerini delil olarak sununca başına iş açtı. Savcılık, Celal Çelik’in kumpas tapelerini mahkemeye sunmasını delil kabul edip şüpheli avukatın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu adına takip ettiği iki davaya Fetullahçı Terör Örgütü'nün montajlanmış kumpas tapelerini delil olarak sununca başına iş açtı. Savcılık, Celal Çelik'in kumpas tapelerini mahkemeye sunmasını delil kabul edip şüpheli avukatın Ağır Ceza'da yargılanmasını talep etti.
FETÖ'NÜN KUMPASINI DELİL GİBİ GÖSTERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara Asliye 6. Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasında Ankara Barosu'na Avukat Celal Çelik'in mahkemeye verdiği cevap dilekçesinden bahsedildi. Çelik'in mahkemeye ibraz ettiği dilekçede, Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile arasında geçtiğini iddia ettiği, aslında FETÖ tarafından hukuk dışı yollarla, gerçek dışı montajlanarak elde edilen sözde ses kaydını 'Sıfırlama tapesi' adlı başlık altında delil olarak ibraz ettiği kaydedildi.
GERÇEK DIŞI MONTAJLANARAK
İddianamede 2 numaralı eylem olarak ise, Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun vekili sıfatıyla takip ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Anadolu Asliye 15. Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasında mahkemeye sunduğu dilekçeden bahsedildi. Çelik'in bu dilekçede de FETÖ tarafından illegal, gerçek dışı montajlanarak elde edilen ses kayıtlarının içeriklerinden bahsettiği ifade edildi..
AĞIR CEZADA YARGILANACAK
Söz konusu iki davaya da FETÖ'nün kumpas tapelerini sanki doğruymuş gibi delil olarak sunarak montaj tapeleri meşrulaştırmaya yeltenen Celal Çelik Ağır Cezalık oldu. Şüpheli avukatın 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Son soruşturmanın İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına hükmedildi.
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