Sınır kapısında flaş operasyon! 18,4 ton siyanür ele geçirildi
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ihbar üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde 'sodyum' olarak beyan edilmesine rağmen, 360 varilin üzerinde 'sodyum siyanür' ifadesinin bulunduğu tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da büyük operasyon! 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi
- Bakandan çok kritik uyarı! 250 lira cezası var
- Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar...
- Tüm Türkiye Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor
- Fox'un bir skandalı daha ortaya çıktı!
- Ankara'da ağaç katliamı
- Milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Para cezası kesildi
- Ceren Özdemir'in katili o cezaevine gönderildi
- Bakan Gül: Açık cezaevleri ile ilgili bir çalışma yapılacak
- Ceren'in annesinden duygulandıran sözler
Daha Fazla Gör
- Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir'den duygulandıran sözler
- ABD’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü! İşte çatışma anı videosu...
- Putin'den flaş açıklama: ABD ile koşulsuz anlaşmaya hazırız
- Ankara'da "heykel için ağaçlar katledildi" iddiası
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
- Marmaris'te endişelendiren görüntü! Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu
- Son dakika: Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediye başkanları gözaltında
- Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! Sokakta cansız bedeni bulundu
- Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
- Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup çağrısı yapıldı mı? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?