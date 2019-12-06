Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilçenin kırsal alanında "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 115 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda bir sığınakta 117 mermi ve lav silahı ele geçirildi.