Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Bitlis'in Mutki ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 115 Operasyonu'nda 117 mermi ve lav silahı buldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ilçenin kırsal alanında "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 115 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda bir sığınakta 117 mermi ve lav silahı ele geçirildi.
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