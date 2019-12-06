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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019
PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT MERMİ VE LAV SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

'in Mutki ilçesinde ekipleri, terör örgütü 'ya yönelik yapılan 'nda 117 mermi ve lav silahı buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipleri, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilçenin kırsal alanında " " düzenlendi.

Operasyonda bir sığınakta 117 mermi ve lav silahı ele geçirildi.

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