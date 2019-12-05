05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

NATO zirvesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
TARİHİ ZİRVE SONRASI ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

, Amerikan güçlerinin 'nin kuzeydoğusundan çekilme işlemlerinin bittiği söyledi. Esper, ayrıca 'nin başından bu yana "'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunu" vurguladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a özel mülakat veren Mark Esper'in açıklaması, Başkanı 'ın ekim ayında 'den çekilme kararını vermesinin ardından bölgedeki varlığına yönelik belirsizliği ortadan kaldırdı.

ABD'li bakan, ülke genelinde daha stabil pozisyonda yaklaşık 600 Amerikan askerinin bulunduğunu aktardı. , Avrupalı müttefikler Suriye görevi için katkı sağladığı takdirde, bölgedeki Amerikan askeri sayısını düşürebileceklerini de sözlerine ekledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞTÜ

"GÖNÜLLÜ ASKERLER..."

Esper, "Koalisyon tekrar konuşuyor. Bazı müttefiklerin gönüllü askerler göndermek istediğini görüyoruz. Müttefik bir ülke, bir ülkesi, bize 50 kişi vermeye karar verirse, 50 kişiyi (Amerikan askeri) devre dışı bırakabilirim" dedi.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası NATO ZİRVESİ'NE BAŞKAN ERDOĞAN DAMGASI

"TÜRKİYE NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI"

Ajanslara son dakika olarak yansıyan açıklamasında 'un 1 numarası, ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sırasında 'da bir araya gelmesinin ardından S-400 meselesinde bir gelişme olmadığını da belirtti.

, 'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planını bloke etmemesini ise "pozitif bir adım" olarak değerlendirdi ve Türkiye'nin başından bu yana "NATO'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunu" vurguladı.

AK Parti'den flaş NATO Zirvesi açıklaması AK PARTİ'DEN FLAŞ NATO ZİRVESİ AÇIKLAMASI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş açıklamalar NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son dakika: NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı SON DAKİKA: NATO LONDRA DEKLARASYONU YAYIMLANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN