NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Zirvesi'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Baltık ülkeleri savunma planı kabul edildi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Zirvesi'nde basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, Baltık ülkelerinin savunma planı konusunda hemfikir olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemiz olumlu geçti. Dün, farklı konuları ele aldık. Şu anda önemli olan bütün müttefikler, yeni ve güncellenmiş Baltık ülkelerinin savunma planı konusunda hemfikir. Bu ittifakı ilerletebildiğimizi gösteriyor. Görüşmede hangi liderin ne dediğini tek tek söylemek benim görevim değil. Ama söylemeliyim ki, tüm müttefiklerimiz 5. maddeye bağlılıklarını yinelediler. Bu da 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' anlayışıdır. Bizim birinci amacımız savaş açmak değil barıştır. Savaşları engellemektir. Bunun en iyi yolu çelik gibi bir kenetlenmedir. Bir müttefike saldırıldığında bu ittifaktan karşılık görmek demektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG ile mücadelesinde NATO'dan daha fazla destek alana kadar, Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan savunma planına karşı çıkacağı yönünde tepkisini dile getirmişti.

Stoltenberg, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin terörle mücadele çabalarını artırma konsunda yeni bir eylem planı üzerinde anlaştığını kaydeden Stoltenberg, "Tüm müttefikler, DEAŞ'a karşı mücadele ve Irak ile Afganistan'daki eğitim misyonlarımıza olan bağlılıklarını devam ettiriyor." dedi.

Stoltenberg, ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamaması ile ilgili durumun çözülüp çözülemediğine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"İTTİFAKIN DEĞİŞİK TARAFLARINI KORUMAK İÇİN HAZIRLANAN PLANLAR DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLENİYOR VE GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"

"Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar var. Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok, bölgede daha fazla askeri güç bulunuyor. Tarihimizde ilk kez ittifakımızın doğu kanadı için sahada savaşa hazır kuvvetler var. NATO'nun hazırlığını 3 katına çıkardık. Gerekmesi durumunda daha hızlı hareket edebilmek için bugün daha fazla kuvvete karar verildi. İttifakın değişik taraflarını korumak için hazırlanan planlar düzenli olarak güncelleniyor ve gözden geçiriliyor. Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güncellenmiş plan konusunda mutabık kaldık. Bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu da bizim planları güncelleyip gözden geçirebileceğimizi gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve bu görüşmede farklı konuların gündeme geldiğini anlatan Stoltenberg, "Önemli olan tüm müttefiklerce güncellenmiş Baltık ülkeleri planlarının kabul edilmesi." ifadesini kullandı.

"YPG KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER VAR"

Bir soru üzerine YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda farklı görüşler olduğunu belirten Stoltenberg, "Bugün toplantıda özel olarak ele alınmadı ancak NATO üyeleri arasında tartışılan bir sorun. Fakat hepimiz teröre karşı elde edilen kazanımların zarara uğratılmaması konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 almasının kendi ulusal kararı olduğunu ifade ederek, "Birçok müttefik endişelerini dile getirdi. Ben de bu kararın sonuçlarına ilişkin endişemi dile getirdim. Rusya hava savunma sistemi S-400'ün asla NATO'ya entegre edilmeyeceğini söyleyebilirim." dedi.