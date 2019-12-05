6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
Malatya’da yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ve veli Malatya okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Malatya Valiliği ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Malatya’da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Peki, 6 Aralık Cuma Malatya’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
6 Aralık Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Malatya Valiliği kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sürüyor. Soğuk ve karlı hava Malatya'da da etkisini gösteriyor. İlde yaşayan vatandaşlar, 6 Aralık Cuma Malatya'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya kar tatili için gözler Valilik ve MEB açıklamalarına çevrildi. İşte, 6 Aralık Malatya'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı…
MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (6 ARALIK)
Malatya'da okulların tatil olmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
MALATYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.
Kent merkezinde başlayan kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.
Doğanşehir ilçesinde etkisini gösteren kar ise ilçe merkezinde evlerin çatıları ile ağaçları beyaza bürüdü ve kart postallık görüntü oluşturdu.
Darende ilçesinde de kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri D 300 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Mevsimin ilk karının yağması ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Vatandaşlardan Ayhan Kaçaman, "Uzun zamandır bu karın yağmasını bekliyorduk. Sabah kar görünce çok mutlu olduk. Şu an her yer bembeyaz, ayrı bir neşe içerisindeyiz. İnşallah uzun süre yağar" dedi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri (Afşin, Elbistan, Göksun) ve Malatya'da görülmesi beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kayseri'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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