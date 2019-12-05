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Fikirtepe'de metrobüs kazası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
FİKİRTEPE'DE METROBÜS KAZASI!

Son dakika haberi...Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. Metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı. İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

Son dakika haberi: Fikirtepe metrobüs durağında kaza! İki metrobüs birbirine girdi SON DAKİKA HABERİ: FİKİRTEPE METROBÜS DURAĞINDA KAZA! İKİ METROBÜS BİRBİRİNE GİRDİ

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